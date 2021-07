Elisabetta Canalis torna in tv con ‘Vite di copertina’: al via dal 1 settembre (Di giovedì 22 luglio 2021) Elisabetta Canalis torna in tv dopo ben sette anni di assenza con Vite di copertina. Il rotocalco, giunto alla sua sesta edizione, andrà in onda su TV8 dal primo settembre e dal lunedì al venerdì, in prima tv assoluta alle ore 17:30. Il programma, dedicato ai personaggi dello spettacolo e del dj set, vedrà la … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 22 luglio 2021)in tv dopo ben sette anni di assenza con Vite di copertina. Il rotocalco, giunto alla sua sesta edizione, andrà in onda su TV8 dal primoe dal lunedì al venerdì, in prima tv assoluta alle ore 17:30. Il programma, dedicato ai personaggi dello spettacolo e del dj set, vedrà la … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

