Diritti tv | Serie A femminile su La7 e La7d per le prossime due stagioni

Serie A femminile (foto Figc) Il Campionato di Serie A femminile sarà visibile anche in chiaro per i prossimi due anni. E a trasmetterlo saranno La7 e La7d. Il gruppo guidato da Urbano Cairo si è infatti aggiudicato, grazie ad un accordo con Figc, i Diritti per mandare in onda le partite della massima divisione professionistica femminile, assieme alla Coppa Italia e alla Supercoppa italiana per le edizioni per le edizioni 2021/2022 e 2022/2023. La7 e La7d si accenderanno sulla Serie A femminile a partire da sabato 28 ...

