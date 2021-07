Demiral Juve, futuro in dubbio: la richiesta ad Allegri per restare (Di giovedì 22 luglio 2021) Demiral vuole una garanzia da Allegri per poter restare alla Juve. L’Atalanta pensa al difensore come sostituto di Romero Il futuro di Merih Demiral alla Juve è ancora tutto da decidere. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il turco vorrebbe da Allegri delle garanzie riguardo il suo possibile impiego da titolare nella prossima stagione. In caso contrario, l’ex Sassuolo potrebbe decidere di accettare la corte che gli sta facendo l’Atalanta, che pensa a lui in caso di cessione di Romero al Tottenham. Gasperini, in quel di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021)vuole una garanzia daper poteralla. L’Atalanta pensa al difensore come sostituto di Romero Ildi Merihallaè ancora tutto da decidere. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il turco vorrebbe dadelle garanzie riguardo il suo possibile impiego da titolare nella prossima stagione. In caso contrario, l’ex Sassuolo potrebbe decidere di accettare la corte che gli sta facendo l’Atalanta, che pensa a lui in caso di cessione di Romero al Tottenham. Gasperini, in quel di ...

Advertising

owenbrown1738 : @Ndombellend @thespursweb potentially demiral to atalanta and sanchez to juve - junews24com : Demiral Juve, futuro in dubbio: la richiesta ad Allegri per restare - - dele_tubbies : @thespursweb Romero to Spurs, demiral to Atalanta and frabotta to Juve? - musa_v2 : Demiral to Atalanta, Romero to us and locatelli to juve? - Greg15045844 : @thespursweb Romero to Juve, Demiral to Spurs, Sanchez to Atalanta -