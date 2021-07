Capri | precipita un mini-bus turistico | un morto e dei feriti gravi

(Di giovedì 22 luglio 2021) Tragico incidente adove un-busè caduto da una scarpata, probabilmente per un errore di manovra che è costato la vita all’autista Grave incidente a, in zona Marina Grande, un-busto per 5-6 metri incastrandosi tra una scogliera ed una struttura metallica, a ridosso di una spiaggia libera L'articolo proviene da Inews.it.

L'autobus pare fosse più affollato del solito per un guasto che questa mattina ha reso inagibile la funicolare dell'isola, di solito preferita per gli spostamenti tra la parte alta die le sue ...APPROFONDIMENTI CRONACA Video CRONACA Foto Incidente, bussu un lido: cosa è successo Sul posto le ambulanze del 118 che stanno trasportando i feriti nell'ospedale dell'isola. Due ...Due ferti in gravi condizioni. Lo schinato nei pressi di uno stabilimento balnerare dopo un volo di una ventina di metri ...Tragico incidente a Capri dove un mini-bus turistico è caduto da una scarpata, probabilmente per un errore di manovra che è costato la vita all'autista ...