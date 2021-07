monrealeatoday : Canoni di affitto, patto a Monreale con i sindacati degli inquilini - FBusbani : RT @Consulenza_Agr: #Affitto di #fondorustico e #comodato di un #terreno #agricolo sono due istituti distinti, ma che spesso si intrecciano… - Consulenza_Agr : #Affitto di #fondorustico e #comodato di un #terreno #agricolo sono due istituti distinti, ma che spesso si intrecc… - CRToscana : Galilei di Pisa: attività commerciali, ridurre canoni di affitto. Voto unanime in commissione Sviluppo economico al… - MattinoDiVerona : Impianti sportivi: il Comune congela i canoni d’affitto fino al 30 novembre Leggi tutto: -

Ultime Notizie dalla rete : Canoni affitto

In queste settimane agli inquilini del Progetto Case dei Map (4 mila circa in tutto il territorio) sono arrivati dei solleciti di pagamento anche di 5 mila euro per idi(riferiti agli ...... tra marzo 2020 e maggio 2021 1,9 milioni di nuclei familiari hanno ritardato o saltato il pagamento di uno o piùdi. A causa delle conseguenze della Pandemia da Covid - 19, 1,3 ...Il 52,2% ha dichiarato di essere in difficoltà economica, mentre quasi 1 su 5 ha ammesso di aver saltato il pagamento perché in disaccordo col condominio. Importo medio non pagato: 482 euro ...Via libera definitivo al dl Sostegni bis su cui il governo aveva posto la questione di fiducia. Dagli aiuti alle esenzioni Imu ecco le misure principali ...