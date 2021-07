Battiti Live 2021 non va più in onda martedì | quando rivedremo Elisabetta Gregoraci e tutti i cantanti

(Di giovedì 22 luglio 2021) Un nuovo cambio di programmazione dei canali Mediaset vede protagonista la kermesse musicale di. Lo show che era stato collocato alin prima serata su Italia1 dovrà cambiare giorno dimessa inper la prossima settimana e dunque dovremo pazientare per qualche giorno per rivedere i conduttoried Alan Palmieri insieme agli artisti che si esibiscono durante il festival musicale organizzato dal Gruppo Norba.andrà in...

Il giovane talento musicale in questi giorni è stato ospite a Battiti Live e sta godendo di ottimo successo, come dimostrano anche i tanti ascolti ricevuti dai suoi pezzi, pertanto non sono ancora ... Battiti Live cambia programmazione. La nuova puntata del programma musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e da Alan Palmieri andrà in onda il prossimo giovedì 29 luglio 2021 anziché martedì per ... Ancora un cambio di programma per i palinsesti Mediaset. Slitta anche Battiti Live, con Elisabetta Gregoraci: il motivo e quando andrà in onda ...