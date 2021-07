Basket Olimpiadi Tokyo, Danilo Gallinari: “Qui per vivere un sogno. Mi spiace non ci siano Belinelli e Datome” (Di giovedì 22 luglio 2021) Danilo Gallinari è alle Olimpiadi di Tokyo con l’ItalBasket a caccia di un risultato da sogno. L’azzurro è sicuro che la nostra nazionale potrà fare bene nella rassegna a cinque cerchi, partendo magari proprio dalla partita d’esordio di domenica contro la Germania. “Io sono qui per vivere il mio sogno. Con Belinelli e Datome siamo compagni da quando eravamo giovani. spiace non vederli qui, questo era il nostro obiettivo da dieci anni ma se non sono venuti avevano motivi seri. spiace non ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021)è alledicon l’Itala caccia di un risultato da. L’azzurro è sicuro che la nostra nazionale potrà fare bene nella rassegna a cinque cerchi, partendo magari proprio dalla partita d’esordio di domenica contro la Germania. “Io sono qui peril mio. Consiamo compagni da quando eravamo giovani.non vederli qui, questo era il nostro obiettivo da dieci anni ma se non sono venuti avevano motivi seri.non ...

