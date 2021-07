Ballando con le Stelle | Milly Carlucci conferma la giuria su Instagram

Leggi su dilei

(Di giovedì 22 luglio 2021)con lesta per tornare in onda eha già annunciato una parte del cast che la accompagnerà per la nuova stagione del suo show. Suinfatti la conduttrice ha svelato ladella sedicesima edizione della trasmissione, in programma come sempre su Rai 1 a partire dal prossimo ottobre. Laha postato sul suo profilo un video con Federico, il proprietario di un bar napoletano fuori dagli studi romani della Rai, intavolando un simpatico siparietto. Nel filmato la presentatrice ne ha approfittato perre i ...