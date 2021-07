Apertura de L’Équipe | “Griezmann partito per ritornare”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 22 luglio 2021) Prima pagina del quotidiano francese,che nella suadedica spazio al possibile ritorno di Antoineall’Atletico. Come si può leggere da titolo, “per” dalla Francia avanza l’ipotesi della sua partenza dal Barcellona e e il ritorno nei colchoneros. Il quotidiano continua sull’argomento scrivendo: “Dopo un Europeo frustante con les Bleus e una polemica che ha lasciato tracce, Antoinevuole andarsene dal Barça. Potrebbe tornare all’Atletico Madrid dove alcuni tifosi non lo hanno perdonato per la sua partenza…” Foto: Twitter ...