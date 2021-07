Voghera | spara dopo lite | assessore leghista uccide immigrato Il pm | «Eccesso colposo»

(Di mercoledì 21 luglio 2021)- Un arresto per omicidio volontario e poi un'indagine che è virata quasi subito nell'accusa meno pesante di «in legittima difesa». Sta anche in questi dubbi giuridici, a...

amnestyitalia : Le indagini chiariranno la dinamica di quanto accaduto a #Voghera. Ma l'immagine di un rappresentante istituzionale… - petergomezblog : #Voghera, spara e uccide 39enne straniero in piazza: arrestato l’assessore alla Sicurezza della Lega Massimo Adriat… - petergomezblog : Voghera, assessore leghista spara e uccide un 39enne in piazza: arrestato. La difesa: ‘Colpo accidentale’. Carabini… - falcions85 : 'LA CASALINGA DI VOGHERA È DIVENTATA ASSESSORE E ADESSO SPARA'. Apertura di #inonda da parte di Concita De Gregorio… - maddi1703 : “la casalinga di Voghera è diventata assessore e adesso spara”. La De Gregorio a #InOnda. Mah. -

Ultime Notizie dalla rete : Voghera spara

L'assessore leghista era stato poliziotto proprio a, la cittadina in cui è avvenuto l'omicidio di cui è originario e dove è molto conosciuto. E' di ieri la sua ultima ordinanza: entrata in ...E' stato Massimo Adriatici, avvocato, assessore alla sicurezza del Comune di(Pavia), a sparare il colpo di pistola che ieri sera, poco dopo le 22, ha ucciso un uomo di 39 anni di nazionalità marocchina. Il fatto è accaduto in piazza Meardi nella città oltrepadana.L’assessore si difende, colpo esploso “per sbaglio” L’assessore, si trova ora agli arresti domiciliari, è indagato per eccesso colposo in legittima difesa. E’ stato Mas ...Massimo Adriatici, avvocato, assessore alla sicurezza del Comune di Voghera, della Lega, ha sparato il colpo di pistola che ha ucciso un 39enne di nazionalità marocchina dopo una lite. Adriatici si di ...