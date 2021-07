Vino, Coldiretti: “Tolleranza 0 su frodi, è prima voce export” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiServe Tolleranza zero sulle frodi che mettono a rischio lo sviluppo di un settore che è cresciuto puntando su un grande percorso di valorizzazione qualitativa che ha portato il Vino italiano a diventare la principale voce dell’export agroalimentare. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’operazione degli Ispettori del Controllo Qualità e Repressione frodi (ICQRF) di Bari e militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia che hanno sequestrato circa un milione di litri di Vino comune venduto con ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiServezero sulleche mettono a rischio lo sviluppo di un settore che è cresciuto puntando su un grande percorso di valorizzazione qualitativa che ha portato ilitaliano a diventare la principaledell’agroalimentare. E’ quanto afferma lanel commentare l’operazione degli Ispettori del Controllo Qualità e Repressione(ICQRF) di Bari e militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia che hanno sequestrato circa un milione di litri dicomune venduto con ...

