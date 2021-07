Udinese; brasiliano Vizeu in prestito allo Yokohama

Advertising

Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ? #Udinese, piace un terzino brasiliano ???? Possibile trattativa in #Bundesliga #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato htt… - LeBombeDiVlad : ? #Udinese, piace un terzino brasiliano ???? Possibile trattativa in #Bundesliga #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese brasiliano

Agenzia ANSA

Felipe Vizeu, 24 anni, attaccantedell', è stato ceduto in prestito fino al 30 giugno 2022 allo Yokohama, formazione della massima serie nipponica. Ne ha dato notizia la società friulana attraverso i propri canali ...Commenta per primo L' FC Yokohama ha comunicato, tramite un tweet, di aver acquisito a titolo temporaneo dall'l'attaccanteFelipe Vizeu , appena rientrato dal prestito al Cearà, in Brasile.Felipe Vizeu, 24 anni, attaccante brasiliano dell'Udinese, è stato ceduto in prestito fino al 30 giugno 2022 allo Yokohama, formazione della massima serie nipponica. Ne ha dato notizia la società friu ...Felipe Vizeu, 24 anni, attaccante brasiliano dell'Udinese, è stato ceduto in prestito fino al 30 giugno 2022 allo Yokohama, formazione della massima serie nipponica. Ne ha dato notizia la società friu ...