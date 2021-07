Torre del Greco, famiglia ‘no-vax’ stroncata dal Covid in una settimana (Di mercoledì 21 luglio 2021) A Torre del Greco una famiglia intera, non vaccinata, è stata stroncata dal Covid nel giro di una settimana: tre morti in pochi giorni. Un solo sopravvissuto nell’intera famiglia (via Getty images)Il Covid-19 spezza un’intera famiglia a Torre del Greco, nel giro di una sola settimana. Infatti in pochi giorni è morta una coppia con l’uomo di 89 anni e la donna di 85 anni. Poco dopo a perdere la vita è anche la figlia di appena 58 anni. L’unico sopravvissuto ad oggi è solamente il figlio ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 21 luglio 2021) Adelunaintera, non vaccinata, è statadalnel giro di una: tre morti in pochi giorni. Un solo sopravvissuto nell’intera(via Getty images)Il-19 spezza un’interadel, nel giro di una sola. Infatti in pochi giorni è morta una coppia con l’uomo di 89 anni e la donna di 85 anni. Poco dopo a perdere la vita è anche la figlia di appena 58 anni. L’unico sopravvissuto ad oggi è solamente il figlio ...

