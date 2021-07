Strage Bologna, ex moglie riconosce Bellini in video: “E’ lui” (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Sembra mio marito… è Paolo, perché ha una fossetta qua, tra il labbro e il mento. Dai baffi in giù è al 100% lui, mentre nella parte superiore del volto ha i capelli all’indietro quando di solito li aveva in avanti, ma comunque è lui”. Così in aula Maurizia Bonini ha confermato di riconoscere l’ex marito Paolo Bellini, imputato nel nuovo processo sulla Strage di Bologna insieme a Piergiorgio Segatel e Domenico Catracchia, nel video Super8 girato in stazione da un turista la mattina del 2 agosto 1980. La donna ha ammesso di aver mentito, nel 1983, sull’alibi del marito, dicendo che l’ex di Avanguardia ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Sembra mio marito… è Paolo, perché ha una fossetta qua, tra il labbro e il mento. Dai baffi in giù è al 100% lui, mentre nella parte superiore del volto ha i capelli all’indietro quando di solito li aveva in avanti, ma comunque è lui”. Così in aula Maurizia Bonini ha confermato dire l’ex marito Paolo, imputato nel nuovo processo sulladiinsieme a Piergiorgio Segatel e Domenico Catracchia, nelSuper8 girato in stazione da un turista la mattina del 2 agosto 1980. La donna ha ammesso di aver mentito, nel 1983, sull’alibi del marito, dicendo che l’ex di Avanguardia ...

Advertising

andreapurgatori : Strage di Bologna, l'ex moglie di Bellini riconosce il marito in un filmato girato in stazione - repubblica : Strage di Bologna, l'ex moglie di Bellini riconosce il marito in un filmato girato in stazione - LaStampa : Strage di Bologna, l'ex moglie smonta l'alibi dell’ex estremista di destra Paolo Bellini: lo ha riconosciuto in un… - JohnHard3 : RT @PaperFirst: #StrageBologna: l'ex moglie smonta l'alibi di #PaoloBellini, accusato di essere il quinto uomo del commando che agì il #2a… - schocc11 : RT @andreapurgatori: Strage di Bologna, l'ex moglie di Bellini riconosce il marito in un filmato girato in stazione -