Serie A, sottosegretario Costa: “Vaccini obbligatori ai giocatori? Deve essere l’estremo rimedio” (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Rendere obbligatorio il vaccino ai calciatori? Deve essere l’ultima ratio. Attraverso la sensibilizzazione, anche i calciatori devono comprendere l’importanza del vaccino”. Lo ha detto il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, parlando a Radio Kiss Kiss della possibilità di introdurre l’obbligo di vaccinazione per i calciatori professionisti pena la mancata partecipazione ai campionati: “I calciatori sono esempi e modelli per i giovani o comunque dei punti di riferimento: lo siano anche per i Vaccini. Se siamo vicini alla normalità lo dobbiamo alla popolazione che si è sottoposta al ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Rendereo il vaccino ai calciatori?l’ultima ratio. Attraverso la sensibilizzazione, anche i calciatori devono comprendere l’importanza del vaccino”. Lo ha detto ilalla salute, Andrea, parlando a Radio Kiss Kiss della possibilità di introdurre l’obbligo di vaccinazione per i calciatori professionisti pena la mancata partecipazione ai campionati: “I calciatori sono esempi e modelli per i giovani o comunque dei punti di riferimento: lo siano anche per i. Se siamo vicini alla normalità lo dobbiamo alla popolazione che si è sottoposta al ...

Advertising

sportface2016 : Andrea #Costa (sottosegretario salute): 'Vaccini obbligatori ai calciatori? Deve essere l'ultima ratio' - chilisummer : Costa ha giù detto che anche col green pass gli stadi non tornano a piena capacità. Il green pass è strumento di go… - chilisummer : @valy_s basta cazzate - Loredanataberl1 : RT @chilisummer: Ricordo che il sottosegretario Andrea Costa ha già dichiarato che gli stadi non torneranno alla piena capacità in serie A,… - ayurbea : RT @chilisummer: Ricordo che il sottosegretario Andrea Costa ha già dichiarato che gli stadi non torneranno alla piena capacità in serie A,… -