PS5 e PS4 | Demon' s Souls e Returnal tra la marea di giochi in promozione negli sconti estivi

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Se state cercando nuovida provare su PlayStation 4 o PlayStation 5 allora questa notizia fa al caso vostro. Ora, il PlayStation Store ha dato il via ai saldisu oltre 1.200e confino al 70%. Tra questi titoli ci sono's, ma anchemultipiattaforma come Hitman III o Mass Effect: Legendary Edition. I saldisono disponibili da oggi e dureranno fino al 19 agosto, pertanto avete ancora qualche settimana per scegliere qualiacquistare. Di seguito potete dare ...

