Pegasus Project | “spiato anche Romano Prodi quando era inviato speciale Onu per il Sahel”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Figurail nome ditra i bersagli dello scandalo nato intorno al. Lo riporta il Washington Post, uno dei 17 soggetti autori dell’inchiesta che ha portato alla luce l’uso illegale per lo spionaggio del software di produzione israeliana da parte di governi. Il nome dell’ex presidente del Consiglio italiano rientra nel gruppo degli oltre 10mila contatti che sarebbero stati usati per lo più dall’intelligence del Marocco contro avversari e contro la rivale Algeria. Il nome dipotrebbe essere legato alla sua nomina, nel 2012, a...

Advertising

amnestyitalia : #Ruanda Dal 2016 le autorità hanno utilizzato lo spyware #Pegasus per sorvegliare illegalmente oltre 3500 attivisti… - andreapurgatori : Chi produce e vende #Pegasus? Chi lo usa contro chi? Provate a rispondere. Pegasus Project, anche Macron nella list… - amnestyitalia : I telefoni di oltre 300 persone ungheresi sono stati selezionati per essere infettati dallo spyware Pegasus. Il gov… - RFanciola : RT @CIaudiaGiulia: +++ OLÉ! Le prove scoperte da #AmnestyInternational e #ForbiddenStories evidenziano che un’ondata di attacchi, da parte… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Macron è stato spiato dal Marocco? -

Ultime Notizie dalla rete : Pegasus Project

Il Fatto Quotidiano

Martedì il giornale Le Monde e il sito France Info hanno raccontato l'ultimo sviluppo dell' inchiesta giornalistica "" relativa alle attività della NSO, una discussa azienda israeliana che fornisce ai governi sistemi per spiare le attività sugli smartphone di terroristi e altri criminali. Secondo i ...The, un'inchiesta internazionale condotta dal consorzio di giornali investigativi europei Forbidden stories , ha scoperto che il potentissimo software di spionaggio, prodotto dall'...Secondo l'ultimo sviluppo dell'inchiesta “Pegasus Project” potrebbe esserci questa possibilità, ma per ora non si hanno certezze ...14 capi di stato e di governo e di centinaia di altri funzionari di governo potrebbero essere state infettate da acquirenti dello spyware Pegasus prodotto dall'azienda israeliana NSO Group. Tra i ...