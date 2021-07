Olimpia Volley | confermati Eliseo e Della Volpe | pronti tre colpi di mercato

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Chiuso il discorso promozione per l’EnergaSan Salvatore Telesino che nella finalissima Play Off ha agguantato lo storico traguardoSerie B1 battendo al Golden Set le fiorentineLiberi e Forti 1914 è tempo, ora, di gettare le basi per la prossima stagione. La società telesina del presidente Antonio Campanile è già al lavoro per programmare al meglio il prossimo campionato e consegnare ai rissimi mister Francescoe prof. Paolo, un roster completo e adeguato ...

... Lega Navale Italiana,Basket e Ginnastica Riviera dei Fiori con la ginnastica artistica, ...ricordo consegnata dai due campioni Federico Garibaldi (canotaggio) e Alessio Filippi (), con ...Una conferma che è anche una novità per la ConadTeodora. Il Consorzio per ila Ravenna annuncia infatti che Greta Monaco resterà in città un altro anno. La novità sta nel ruolo della giovane ravennate che diventerà il secondo libero ...Il Volley Parella Torino comunica il rientro dal prestito alla Pallavolo Acqui di Olimpia Cicogna, opposto mancina classe '97, cresciuta nelle giovanili parelline e, sempre in maglia biancorossoblu, a ...Sanremo. Venerdì 16 luglio presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori si è svolta la festa conclusiva della 3ª edizione dell’Educamp Sanremo. Per questa edizione che ha avuto un ottimo riscontro co ...