“Mi deve mille euro!”, ex tronista di Uomini e Donne attacca Fabrizio Corona (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo l’attacco all’ex fidanzato Davide Lorusso, Jessica Antonini torna nuovamente alla carica ma si scaglia contro Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi apparentemente colpevole di non avergli dato dei soldi che le spetterebbero. Ex tronista attacca Fabrizio Corona: “Mi deve mille euro!” Mah, sto ancora aspettando che mi richiami, che mi restituisca i mille euro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo l’attacco all’ex fidanzato Davide Lorusso, Jessica Antonini torna nuovamente alla carica ma si scaglia contro, l’ex re dei paparazzi apparentemente colpevole di non avergli dato dei soldi che le spetterebbero. Ex: “Mi” Mah, sto ancora aspettando che mi richiami, che mi restituisca ieuro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

_vernalis_ : RT @Cinnamontomofo: come se poi tutti avessero le stesse possibilità o gli stessi problemi: chi prima deve lavorare, chi ha problemi di sal… - blogtivvu : “Mi deve mille euro!”, ex tronista di Uomini e Donne attacca Fabrizio Corona - purpleblow : @disagiPan spesso da chi vuole più follower che following e trovano questa scusa ed è per questo che mi snervo, per… - Roberto55979047 : RT @Roberto55979047: @Aka7News Pensiamo anche a l'album deve vincere i doppio disco di platino daiiii poi triplo disco di platino per mi ma… - SoniaLaVera : @ylucaselli @FratellidItalia Chi non vuole farlo per mille motivi e non perché è un novax deve poter scegliere libe… -