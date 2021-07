Maltempo in Germania, 170 vittime accertate: poche speranze per i dispersi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sale a 170 vittime accertate il bilancio della catastrofica alluvione avvenuta in Germania una settimana fa, mentre diminuiscono le speranze per le centinaia di persone ancora disperse. 'A questo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sale a 170il bilancio della catastrofica alluvione avvenuta inuna settimana fa, mentre diminuiscono leper le centinaia di persone ancora disperse. 'A questo ...

Agenzia_Ansa : Sono saliti a 58 i morti per le alluvioni che hanno colpito la Germania. E' il nuovo bilancio ufficiale. Messaggio… - TgLa7 : Salgono a 103 le vittime in #Germania delle devastanti alluvioni di questi giorni. In totale in Europa i morti per il maltempo sono 118 - emergenzavvf : #Germania, il capo Dipartimento Lega e il capo del Corpo nazionale dei #vigilidelfuoco Dattilo esprimono il proprio… - scuroscuroscuro : RT @MediasetTgcom24: Maltempo in Germania, 170 vittime accertate: poche speranze per i dispersi #Maltempo - ElVengadorDelF5 : RT @MediasetTgcom24: Maltempo in Germania, 170 vittime accertate: poche speranze per i dispersi #Maltempo -