L’agente di Hysaj : «Non conosceva il significato di Bella ciao, per lui è un brano di una serie tv» (Di mercoledì 21 luglio 2021) Come ampiamente prevedibile, L’agente di Hysaj è intervenuto nella questione Bella ciao e conferma la tesi Napolista. È andato vicinissimo alle scuse, diciamo che ha lambito il palo. “C’è stato un equivoco sotto tutti i punti di vista. Lui ha cantato la canzone perché faceva parte di una serie tv, non conosceva il significato della canzone e l’ha cantata in totale buonafede. A maggior ragione, essendo albanese e non italiano, l’ha fatto con purezza. Un gruppo di tifosi ha avuto quella reazione ma ha ricevuto anche tantissima solidarietà da tutti i tifosi della Lazio che ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 luglio 2021) Come ampiamente prevedibile,diè intervenuto nella questionee conferma la tesi Napolista. È andato vicinissimo alle scuse, diciamo che ha lambito il palo. “C’è stato un equivoco sotto tutti i punti di vista. Lui ha cantato la canzone perché faceva parte di unatv, nonildella canzone e l’ha cantata in totale buonafede. A maggior ragione, essendo albanese e non italiano, l’ha fatto con purezza. Un gruppo di tifosi ha avuto quella reazione ma ha ricevuto anche tantissima solidarietà da tutti i tifosi della Lazio che ...

Advertising

CinqueNews : Lazio, l’agente di Hysaj: «Critiche per “Bella ciao”? Non conosceva il significato» - MondoNapoli : Hysaj, l'agente: 'C'è stato un equivoco, non conosce il significato della canzone' - - gilnar76 : Hysaj criticato dai tifosi laziali, l'agente: 'È stato un equivoco, solo un gruppo di tifosi ha reagito male'… - Spazio_Napoli : Hysaj criticato dai tifosi laziali, l'agente: 'È stato un equivoco, solo un gruppo di tifosi ha reagito male' - cn1926it : #Hysaj, l’agente: “#Sarri gli ha dato entusiasmo. Caos con i tifosi? Un equivoco” -