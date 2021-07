Interrotte Le Registrazioni | Malore Per Belen Rodriguez!

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono partite ledelle nuove puntate di Tu Si Que Vales. Ma durante il primo ciakRodriguez ha avuto un. La showgirl è stata ricoverata in ospedale! Ecco cosa è successo!Rodriguez, a poche settimane dal parto, è tornata a lavorare in televisione partecipando alledi Tu si que vales. Le cose però non sono andate per il verso giusto e si è scatenata grande preoccupazione a causa di unche ha colpito la showgirl.Rodriguez si sente male durante la registrazione di Tu si que vales! Negli ultimi giorni erano circolate ...

Advertising

infoitcultura : Belen Rodriguez, malore durante Tu sì que vales: 'Ha fatto tre flebo', registrazioni interrotte - Diana_hll : Se non vi sbrigate a fare qualcosa o lo fate stanotte vi prendo tutti e quattro e vi faccio ascoltare 5 ore interro… -

Ultime Notizie dalla rete : Interrotte Registrazioni

Zazoom Blog

E un messaggio semplicissimo: 'Siamo di una felicità indescrivibile' Leggi Tutto Leggi Meno La conduttrice aveva saltato ledelle prime due puntate per la gravidanza, ma era pronta a ...torna a lavoro, ma la risposta del suo fisico, a otto giorni dal parto, non è stata quella che sperava. La showgirl argentina non è riuscita a registrare ed è stata costretta a tre flebo al suo ...Scopriamo insieme come “Lola” sarà protagonista a Tu Si Que Vales Secondo le prime anticipazioni, la ballerina 19enne romana avrebbe dovuto sostituire Belen Rodriguez, che ha da poco dato alla luce Lu ...Attimi di paura per Belen Rodriguez che torna al lavoro dopo soli otto giorni dal parto e si sente male: registrazioni interrotte per Tu si que vales. Belen torna al lavoro poco dopo il parto. La noti ...