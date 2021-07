I Santi di Mercoledì 21 Luglio 2021 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Da www.Santiebeati.it San LORENZO DA BRINDISI Sacerdote e dottore della Chiesa – Memoria FacoltativaBrindisi, 22 Luglio 1559 – Lisbona, 22 Luglio 1619Giulio Cesare Russo (questo era il suo vero nome) nacque a Brindisi – sul luogo in cui egli stesso volle che sorgesse la chiesa intitolata a Santa Maria degli Angeli – il 22 Luglio 1559, da Guglielmo Russo ed Elisabetta Masella. Perse il padre da bambino e la madre ch’era appena adolescente. A 14 anni fu costretto a trasferirsi a Venezia da uno zio sacerdote, dove proseguì gli studi e maturò la vocazione all’Ordine dei Minori Cappuccini. Assunse il nome di Lorenzo e il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Da www.ebeati.it San LORENZO DA BRINDISI Sacerdote e dottore della Chiesa – Memoria FacoltativaBrindisi, 221559 – Lisbona, 221619Giulio Cesare Russo (questo era il suo vero nome) nacque a Brindisi – sul luogo in cui egli stesso volle che sorgesse la chiesa intitolata a Santa Maria degli Angeli – il 221559, da Guglielmo Russo ed Elisabetta Masella. Perse il padre da bambino e la madre ch’era appena adolescente. A 14 anni fu costretto a trasferirsi a Venezia da uno zio sacerdote, dove proseguì gli studi e maturò la vocazione all’Ordine dei Minori Cappuccini. Assunse il nome di Lorenzo e il ...

Ultime Notizie dalla rete : Santi Mercoledì 21 luglio - "Il cammino celeste" a Caprarica di Lecce con Sostiene le Blanc e Il pellegrinaggio medievale Mercoledì 21 luglio nel Palazzo Baronale di Caprarica di Lecce la serata si aprirà alle 20 (... Cavalieri, santi e viandanti per le vie della Puglia" di Francesco De Cillis. Il pellegrinaggio è un ...

