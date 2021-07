(Di mercoledì 21 luglio 2021)22 sarà nei negozi a partire dal 1 ottobre, ma in questi mesi estivi impazzano lee i leak su come sarà il gioco, anche perchè si tratta della prima edizione davvero pensata per le consolle di nuova generazione come Ps5 e Xbox Serie X. La grande novità di22 è, la nuova tecnologia sviluppata proprio per le next gen che permette un maggior realismo. Approfittando proprio della maggior potenza di queste consolle, in grado di processare più dati e più velocemente, si è studiato un sistema per riportare nel game le movenze dei giocatori in modo che sembrassero il ...

Advertising

nuovasocieta : Fifa 22 e Hypermotion Tech, le prime recensioni - gabo_crema : RT @webrothers: Chupa, FIFA, chupa @gamer_matheusx, nosso mobile tem Hypermotion ?????? - Castolo90 : RT @webrothers: Chupa, FIFA, chupa @gamer_matheusx, nosso mobile tem Hypermotion ?????? - igorracanegra1 : RT @webrothers: Chupa, FIFA, chupa @gamer_matheusx, nosso mobile tem Hypermotion ?????? - webrothers : Chupa, FIFA, chupa @gamer_matheusx, nosso mobile tem Hypermotion ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Fifa Hypermotion

22, oltre all', offrirà le canoniche modalità di gioco che hanno contraddistinto questo titolo dagli altri dello stesso genere, come la "Modalità Carriera" , "VOLTA FOOTBALL" , "Pro ...La simulazione calcistica per eccellenza sta tornando e questa volta EA Sports promette di fare le cose in grande: il gameplay di22 migliorerà nel nome del realismo, grazie allaTechnology messa a punto per riprodurre i movimenti dei giocatori in modo fedele. Lo si può acquistare fin da subito, approfittando di ...Grandi manovre per la casa giapponese, che abbandona la formula tradizionale della sua saga calcistica per dar vita a una piattaforma in continua evoluzione ...Konami ha ufficialmente camibato il nome della serie Pro Evolution Soccer in eFootball, e diventerà un titolo digitan-only, free-to-play un arrivo su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC in autunn ...