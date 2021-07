Emmanuel Macron a Lourdes | Enrico Letta a Siena

Advertising

Agenzia_Ansa : C'è anche il presidente francese Emmanuel Macron nella lista dei capi di stato e di governo e degli ex leder che po… - Corriere : Il presidente francese impone le linea dura sui vaccini, in patria lo contestano, ma in Europa lo emulano - xvalespx : RT @SalvoOlivo: Il fatto che lo scandalo sull'utilizzo di #Pegasus da parte di dittature per attaccare e monitorare addirittura capi di sta… - AngeloGaraventa : Letta chiede l'obbligo vaccinale. E sul green pass è guerra nel governo - VVazzari : Pegasus: Emmanuel Macron nel mirino dell'intelligence marocchina -

Ultime Notizie dalla rete : Emmanuel Macron

Nelle stesse ore in cui il leader Pd Enrico Letta si metteva in viaggio per Siena (dove intende candidarsi in autunno per le suppletive alla Camera) il presidente franceseannunciava che avrebbe visitato Lourdes. La coincidenza dei 'tour' estivi è stata quanto meno curiosa. Il viaggio diattraverso la Francia profonda fino alla città - santuario ...Scontro Salvini - Lettaa Lourdes, Enrico Letta a Siena Mentre i senesi trattengono il fiato per il salvataggio del Monte dei Paschi Conte a Draghi: ho chiesto una posizione chiara ...Nelle stesse ore in cui il leader Pd Enrico Letta si metteva in viaggio per Siena (dove intende candidarsi in autunno per le suppletive alla Camera) il presidente francese Emmanuel Macron annunciava c ...Nella Babele dei complotti diventati argomenti prevalenti delle leggende metropolitane correnti non si poteva evitare di dare qualche supporto. E ci ha pensato il Washington Post a pubblicare un servi ...