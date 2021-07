Dl Covid, la proposta delle Regioni: zona gialla con 20% di intensive e 30% di ricoveri ordinari (Di mercoledì 21 luglio 2021) C'è anche il capitolo green pass, quello più controverso, in particolare per l'opposizione della Lega alle restrizioni. Potrebbe essere mantenuto il rilascio dopo la prima dose, ma con un "pressing" a completare il ciclo entro breve tempo Leggi su rainews (Di mercoledì 21 luglio 2021) C'è anche il capitolo green pass, quello più controverso, in particolare per l'opposizione della Lega alle restrizioni. Potrebbe essere mantenuto il rilascio dopo la prima dose, ma con un "pressing" a completare il ciclo entro breve tempo

