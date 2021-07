Di Francesco: “Auguro una pronta guarigione a Lasagna. Montipò? Rientra i primi di agosto” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Eusebio Di Francesco , allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa dopo l’amichevole con il Real Vicenza. Queste le sue parole: “Lasagna? Sono dispiaciuto di non averlo per circa un mese. Era un po’ di giorni che aveva questo problema al ginocchio, si è ritenuto opportuno di doverlo operare e risolvere definitivamente il problema. Continuerò a lavorare sui principi, dovrò però capire cosa fare per lavorare in un certo modo e stimolare ancora di più Kalinic a trovare una condizione ottimale”. Su Zaccagni: “Alcuni giocatori erano affaticati. Ma nulla di preoccupante, dovrebbe Rientrare domani con la squadra, era giusto non ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 luglio 2021) Eusebio Di, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa dopo l’amichevole con il Real Vicenza. Queste le sue parole: “? Sono dispiaciuto di non averlo per circa un mese. Era un po’ di giorni che aveva questo problema al ginocchio, si è ritenuto opportuno di doverlo operare e risolvere definitivamente il problema. Continuerò a lavorare sui principi, dovrò però capire cosa fare per lavorare in un certo modo e stimolare ancora di più Kalinic a trovare una condizione ottimale”. Su Zaccagni: “Alcuni giocatori erano affaticati. Ma nulla di preoccupante, dovrebbere domani con la squadra, era giusto non ...

