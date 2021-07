Crisanti vede nero: “La quarta ondata è inevitabile. Altri 6 mesi di lockdown sprecati” (video) (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Bloccare la trasmissione del virus” Sars-CoV-2 “è fondamentale per impedire che ci troviamo a ottobre-novembre con la stessa situazione dell’altro anno. Noi abbiamo sprecato 6 mesi l’anno scorso e ci apprestiamo a sprecare Altri 6 mesi quest’anno”, ammonisce il virologo Andrea Crisanti, intervenuto ad Agorà Estate su Rai3. “Penso che sia sconcertante – osserva – dover assistere per la seconda volta all’aumento dei casi” di Covid-19 “durante l’estate. Non abbiamo imparato nulla”. Crisanti: “Abbiamo sprecato due lockdown in due anni” “Bisogna capire – sottolinea il direttore del ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Bloccare la trasmissione del virus” Sars-CoV-2 “è fondamentale per impedire che ci troviamo a ottobre-novembre con la stessa situazione dell’altro anno. Noi abbiamo sprecato 6l’anno scorso e ci apprestiamo a sprecarequest’anno”, ammonisce il virologo Andrea, intervenuto ad Agorà Estate su Rai3. “Penso che sia sconcertante – osserva – dover assistere per la seconda volta all’aumento dei casi” di Covid-19 “durante l’estate. Non abbiamo imparato nulla”.: “Abbiamo sprecato duein due anni” “Bisogna capire – sottolinea il direttore del ...

