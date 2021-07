Covid: Fico, ‘vaccinato con due dosi, spero campagna vada avanti nel modo migliore’ (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Sono vaccinato con due dosi, spero la campagna possa andare avanti nel modo migliore, ascoltando i cittadini”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico alla cerimonia del Ventaglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Sono vaccinato con duelapossa andarenelmigliore, ascoltando i cittadini”. Lo ha detto il presidente della Camera Robertoalla cerimonia del Ventaglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Fico, 'no a Green pass Parlamento, impossibile chiedere a deputati se vaccinati o no'... - zazoomblog : Covid: Fico no a forzature tra poco numero vaccinati sarà enorme - #Covid: #forzature #numero #vaccinati - zazoomblog : Covid: Fico ‘no a forzature tra poco numero vaccinati sarà enorme’ - #Covid: #forzature #numero #vaccinati - TV7Benevento : Covid: Fico, 'vaccinato con due dosi, spero campagna vada avanti nel modo migliore'... - TV7Benevento : **Covid: Fico, 'no a forzature, tra poco numero vaccinati sarà enorme'**... -