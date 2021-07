Concerto rock all'alba in Valdidentro (Di mercoledì 21 luglio 2021) Valdidentro (Sondrio) - Due ore di pura energia che ripercorreranno la storia del rock dagli anni '50 ad ogg i: dai Beatles ai Rolling Stones, dai Guns N' Roses agli Ac - Dc, passando per Bon Jovi, ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 21 luglio 2021)(Sondrio) - Due ore di pura energia che ripercorreranno la storia deldagli anni '50 ad ogg i: dai Beatles ai Rolling Stones, dai Guns N' Roses agli Ac - Dc, passando per Bon Jovi, ...

Advertising

mary_giambly : Ho fatto di tutto per esserci ma il lavoro me lo ha impedito, ma con il cuore sono lì ?? Buon concerto @MarroneEmma… - BobApril04 : Quello che, probabilmente, è stato il più grande cantautore italiano, sommato a quella che, ancora più probabilment… - fesssongever : Sto pensando al fatto che al mio primo concerto con la mia band suonai con un maglione natalizio con un omino di pa… - PEsibizionismo : RT @RedCherryInk: ROCK LIFE ??#ONOFF Resti chiusa fuori dal Motel e sembri l'addolorata in posa: in realtà sei reduce da ore di concerto, bi… - RedCherryInk : ROCK LIFE ??#ONOFF Resti chiusa fuori dal Motel e sembri l'addolorata in posa: in realtà sei reduce da ore di concer… -

Ultime Notizie dalla rete : Concerto rock Concerto rock all'alba in Valdidentro Dopo il successo della prima edizione nel 2019 in località Sasso Prada, lungo la strada che conduce ai Laghi di Cancano, torna il "Concerto all'alba" un live di Cindy and the Rock History, immerso ...

M5S: 'Chiuso da anni il ponte che collega Montescudo - Monte Colombo e Sassofeltrio' ...con il concerto di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura Lega Consumatori Rimini: 'Salvata la pensione sociale, richiesta dell'Inps illegittima' Rimini: all'Arena Lido week end all'insegna del rock ...

Concerto rock all'alba in Valdidentro IL GIORNO Maxi concerto in piazzetta: in trenta per ricordare Paolo La “Nog” è un’iniziativa nata a Rovigo nel 2013 dall’idea di alcuni storici chitarristi locali, attivi nelle varie band della città, dal rock al blues, dal jazz al folk, per condividere la comune ...

Villa Ada, Roma incontra il Mondo: domani i Subsonica, poi Iosonouncane e Avitabile Prosegue Villa Ada Roma Incontra il Mondo con il concerto fissato per domani con il rock elettronico dei Subsonica, le complesse e immense sonorità dell’ultimo album di Iosonouncane (il 23). Sabato ar ...

Dopo il successo della prima edizione nel 2019 in località Sasso Prada, lungo la strada che conduce ai Laghi di Cancano, torna il "all'alba" un live di Cindy and theHistory, immerso ......con ildi Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura Lega Consumatori Rimini: 'Salvata la pensione sociale, richiesta dell'Inps illegittima' Rimini: all'Arena Lido week end all'insegna del...La “Nog” è un’iniziativa nata a Rovigo nel 2013 dall’idea di alcuni storici chitarristi locali, attivi nelle varie band della città, dal rock al blues, dal jazz al folk, per condividere la comune ...Prosegue Villa Ada Roma Incontra il Mondo con il concerto fissato per domani con il rock elettronico dei Subsonica, le complesse e immense sonorità dell’ultimo album di Iosonouncane (il 23). Sabato ar ...