Chi è Massimo Adriatici, l’assessore che ha ucciso un 39enne marocchino (ma lui dice che il colpo è partito per errore) (Di mercoledì 21 luglio 2021) In un’intervista rilasciata alla Provincia Pavese, parlando della legittima difesa, diceva che l’uso di un’arma doveva essere «l’extrema ratio». Oggi Massimo Adriatici, assessore leghista alla sicurezza del comune di Voghera, si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di aver ucciso un cittadino marocchino di 39 anni in piazza Meardi ieri notte al culmine di una lite. Adriatici, avvocato e titolare di uno studio legale in via Mazzini nella cittadina in provincia di Pavia, sul suo profilo Facebook scrive di essere docente di diritto e procedura penale presso la Scuola Allievi degli ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 luglio 2021) In un’intervista rilasciata alla Provincia Pavese, parlando della legittima difesa,va che l’uso di un’arma doveva essere «l’extrema ratio». Oggi, assessore leghista alla sicurezza del comune di Voghera, si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di averun cittadinodi 39 anni in piazza Meardi ieri notte al culmine di una lite., avvocato e titolare di uno studio legale in via Mazzini nella cittadina in provincia di Pavia, sul suo profilo Facebook scrive di essere docente di diritto e procedura penale presso la Scuola Allievi degli ...

ivanscalfarotto : Ieri su Repubblica un intelligente commento di Massimo Recalcati. Il primo modo per combattere quell’odio che il dd… - infoitinterno : Massimo Adriatici: chi è l'assessore di Voghera arrestato per omicidio - 28_chopsuey : @DEF3NC91LXSS ma infatti chi la vuole, cioè abbiamo louis e niall che cantano da soli per 3 minuti, nella band mass… - LaskaJuventus : RT @Open_gol: Chi è l'assessore leghista alla sicurezza di Voghera che ha sparato a un 39enne marocchino - MonsieurEnRouge : Massimo Adriatici, assessore leghista di Voghera, ha ucciso a colpi di pistola una persona che lo avrebbe spintonat… -