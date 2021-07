Cagliari | Pavoletti | “Spero di essere protagonista tutta la stagione”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) “diperla, non soltanto negli ultimi mesi“. Questo l’auspicio di Leonardo, frenato dal recupero post infortunio e dalla tattica di Di Francesco che voleva più palla a terra che in aria. La svolta per il calciatore delnella passataè arrivata con Semplici ed ora vuole continuare ad. “La cosa che più mi è piaciuta della scorsa? Nel momento di massima difficoltà sono emersi non solo i calciatori, ma ...

Ilsi è affidato a loro. A gennaio - spiega- c'era stata la possibilità di andare via ma sono felice di essere rimasto. Qui c'è una società seria, gestita da persone in gamba, ...Commenta per primo Leonardo, attaccante del, parla in conferenza stampa dal ritiro di Pejo: 'A gennaio scorso è stata davvero dura, perché stavo bene ma restavo in panchina. A gennaio ho pensato di andare ...Intervenuto in conferenza stampa, Leonardo Pavoletti è tornato a parlare delle difficoltà accusate nella scorsa stagione: "A gennaio scorso è stata davvero dura, perché stavo bene ma stavo in panchina ...L’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti ha parlato ai media in conferenza stampa, dopo la seduta mattutina d’allenamento “In questo momento mi sento sicuramente più coinvolto nel progetto di quan ...