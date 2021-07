Bayer Leverkusen, a un passo l’arrivo di Koussonou dal Brugge (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Bayer Leverkusen pronto a mettere a segno il colpo: in arrivo il difensore ivoriano dai belgi del Club Brugge Anche il Bayer Leverkusen si rinforza. Il club tedesco, secondo quanto riportato da Het Laatste Nieuws, è ormai ad un passo dall’acquisto di Odilon Kossounou, centrale ivoriano attualmente in forza ai belgi del Club Brugge. Il 20enne difensore centrale è pronto a firmare un quinquennale con il suo nuovo club, che verserà 22 milioni di euro nelle casse del Brugge. Anche il Milan, nelle scorse settimane, era stato accostato al ragazzo, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ilpronto a mettere a segno il colpo: in arrivo il difensore ivoriano dai belgi del ClubAnche ilsi rinforza. Il club tedesco, secondo quanto riportato da Het Laatste Nieuws, è ormai ad undall’acquisto di Odilon Kossounou, centrale ivoriano attualmente in forza ai belgi del Club. Il 20enne difensore centrale è pronto a firmare un quinquennale con il suo nuovo club, che verserà 22 milioni di euro nelle casse del. Anche il Milan, nelle scorse settimane, era stato accostato al ragazzo, ...

