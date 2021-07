Atletico Madrid | Simeone | “De Paul farà bene | Real e Barca non possono più sbagliare”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Diegosi racconta in una lunga intervista rilasciata a Marca. Il tecnico dell’ha affrontato diversi temi, fra cui l’arrivo in Spagna del suo connazionale Rodrigo De, acquistato per 35 milioni dall’Udinese e fresco vincitore della Coppa America con la maglia dell’Argentina. “Quando l’ho chiamato mi ha detto che l’era l’unico club in cui voleva giocare. Gli ho risposto che ci saremmo visti dopo 20 giorni e ora è con noi” ha spiegato. In Italia Deha indossato per cinque stagioni la maglia dei ...

Il tecnico dei colchoneros "Liga? Real e Barça non possono sbagliare"(SPAGNA) - Diego Simeone a 360 gradi. Il tecnico dell', in una lunga intervista a Marca, ha parlato di diversi temi, a partire dall'arrivo in Spagna del suo connazionale Rodrigo De Paul, acquistato per 35 milioni dall'Udinese e fresco ...... con Riquelme, Palacio e Palermo in attacco, e dopo la finale dipersa contro il River Plate ... Il cammino del Boca Juniors si è interrotto agli ottavi di finale contro l'Mineiro con due ...Atletico Madrid, Diego Simeone in vista della prossima stagione di Liga: "De Paul farà bene, Real e Barcellona non possono più sbagliare".Le probabili formazioni di Numancia-Atletico Madrid, match amichevole valido per il trofeo Jesus Gil di scena al Burgo di Osma ...