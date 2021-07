Assessore leghista di Voghera spara e uccide senzatetto, ai domiciliari (Di mercoledì 21 luglio 2021) AGI - Nel 2018 aveva affermato in un'intervista alla ‘Provincia Pavese' che “sparare deve essere l'extrema ratio”. E a Massimo Adriatici il 'punto di non ritorno' deve essere parso quella spinta vigorosa subita da Youns El Boussetai in una sera d'estate davanti al bar ‘Ligure' di Voghera, cittadina in provincia di Pavia nota per la mostarda, il peperone e le casalinghe rese celebri dallo scrittore Alberto Arbasino. I carabinieri e la Procura per ora danno ‘quasi' ragione alla versione dell'Assessore alla Sicurezza leghista che, durante l'interrogatorio, ha detto di avere esploso cadendo, ma lui non avrebbe voluto ... Leggi su agi (Di mercoledì 21 luglio 2021) AGI - Nel 2018 aveva affermato in un'intervista alla ‘Provincia Pavese' che “re deve essere l'extrema ratio”. E a Massimo Adriatici il 'punto di non ritorno' deve essere parso quella spinta vigorosa subita da Youns El Boussetai in una sera d'estate davanti al bar ‘Ligure' di, cittadina in provincia di Pavia nota per la mostarda, il peperone e le casalinghe rese celebri dallo scrittore Alberto Arbasino. I carabinieri e la Procura per ora danno ‘quasi' ragione alla versione dell'alla Sicurezzache, durante l'interrogatorio, ha detto di avere esploso cadendo, ma lui non avrebbe voluto ...

chedisagio : ?? A Voghera, l'assessore alla sicurezza leghista è stato arrestato con l'accusa di aver sparato a uno straniero ieri notte, uccidendolo. - AngeloCiocca : Quanto accaduto a #Voghera deve far riflettere. Se non fosse stato per un assessore leghista, intervenuto a difesa… - petergomezblog : Voghera, assessore leghista spara e uccide un 39enne in piazza: arrestato. La difesa: ‘Colpo accidentale’. Carabini… - Chiara19594538 : RT @___ShyBoy___: Ho l'impressione che se un marocchino avesse sparato e ucciso un assessore leghista non avrebbe avuto il privilegio degli… - E__Io__Pago : RT @Sydwerehere: L’assessore leghista alla sicurezza che a #Voghera ha ucciso un uomo (casualmente cittadino marocchino) è docente di dirit… -