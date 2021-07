Tokyo 2020, ciclismo su strada cronometro femminile: percorso e altimetria (Di martedì 20 luglio 2021) La prova a cronometro femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2020 sarà un percorso che vede il Fuji International Speedway come punto cruciale. Gli organizzatori hanno infatti proposto un circuito di 22.1 km attorno al tracciato del Fuji, che le donne dovranno percorrere una sola volta a differenza dei due giri della prova maschile. Il percorso si presenta ondulato dal punto di vista altimetrico, con un dislivello positivo di 423 metri. Il tracciato alterna tratti pianeggianti e rettilinei a tratti mossi e con varie curve, ragion per cui ci aspettiamo una prova particolarmente interessante e ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) La prova adelle Olimpiadi disarà unche vede il Fuji International Speedway come punto cruciale. Gli organizzatori hanno infatti proposto un circuito di 22.1 km attorno al tracciato del Fuji, che le donne dovranno percorrere una sola volta a differenza dei due giri della prova maschile. Ilsi presenta ondulato dal punto di vista altimetrico, con un dislivello positivo di 423 metri. Il tracciato alterna tratti pianeggianti e rettilinei a tratti mossi e con varie curve, ragion per cui ci aspettiamo una prova particolarmente interessante e ...

