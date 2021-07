Romano: "Di Lorenzo resta" (Di martedì 20 luglio 2021) Nel corso di "Calciomercato - L'originale" in onda su Sky Sport, ha Fabrizio Romano sulla possibile partenza di Di Lorenzo: "Di Lorenzo resta a Napoli, ha rinnovato il suo contratto per altri 5 anni e la sua avventura in azzurro continua" Leggi su spazionapoli (Di martedì 20 luglio 2021) Nel corso di "Calciomercato - L'originale" in onda su Sky Sport, ha Fabriziosulla possibile partenza di Di: "Dia Napoli, ha rinnovato il suo contratto per altri 5 anni e la sua avventura in azzurro continua"

