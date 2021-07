Resident Evil: Village su PC supporta ora FidelityFX Super Resolution e migliora il frame rate (Di martedì 20 luglio 2021) Capcom continua a lavorare al supporto post-lancio per il suo apprezzato Resident Evil Village. Di recente, la versione PC dell'horror ha ricevuto importanti aggiornamenti. Nello specifico, in seguito alla scoperta che Village piratato offriva performance migliori rispetto alla versione originale, Capcom ha deciso di pubblicare un patch ora disponibile su Steam. Con questo aggiornamento, Village supporta la tecnologia FidelityFX Super Resolution (FSR) di AMD. Ora, gli utenti possono godere di un migliore frame ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 luglio 2021) Capcom continua a lavorare al supporto post-lancio per il suo apprezzato. Di recente, la versione PC dell'horror ha ricevuto importanti aggiornamenti. Nello specifico, in seguito alla scoperta chepiratato offriva performance migliori rispetto alla versione originale, Capcom ha deciso di pubblicare un patch ora disponibile su Steam. Con questo aggiornamento,la tecnologia(FSR) di AMD. Ora, gli utenti possono godere di un migliore...

