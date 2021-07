Rdc: M5S, ‘chi vuole distruggerlo manca di rispetto a mln italiani’ (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “Chi continua ad attaccare il Reddito di Cittadinanza a fini propagandistici non solo fa una pessima figura, ma manca di rispetto a tutte quelle famiglie che, soprattutto in piena pandemia, sono riuscite ad andare avanti con dignità proprio grazie a questa misura. E su questo Giuseppe Conte è stato chiaro: il Reddito non si tocca”. Lo dichiarano i deputati del Movimento 5 Stelle membri della commissione Affari Costituzionali. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “Chi continua ad attaccare il Reddito di Cittadinanza a fini propagandistici non solo fa una pessima figura, madia tutte quelle famiglie che, soprattutto in piena pandemia, sono riuscite ad andare avanti con dignità proprio grazie a questa misura. E su questo Giuseppe Conte è stato chiaro: il Reddito non si tocca”. Lo dichiarano i deputati del Movimento 5 Stelle membri della commissione Affari Costituzionali. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

