Ragazze lesbiche aggredite, Borrelli: “Emersi altri 5 casi” (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La vicenda di Martina e Francesca ci ha fatto purtroppo scoprire che non si tratta di un caso isolato, ci sono giunte infatti altre denunce di casi simili, di attacchi omofobi, di persone mandate vie da lidi campani solo perché omosessuali. Ci hanno infatti segnalato negli ultimi due mesi altri 5 casi simili. Purtroppo in questi casi le vittime sono rimaste silenti e hanno subito in silenzio le discriminazioni”. E’ quanto sottolinea in una nota il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli in riferimento al caso di Francesca e Martina, le due ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La vicenda di Martina e Francesca ci ha fatto purtroppo scoprire che non si tratta di un caso isolato, ci sono giunte infatti altre denunce disimili, di attacchi omofobi, di persone mandate vie da lidi campani solo perché omosessuali. Ci hanno infatti segnalato negli ultimi due mesisimili. Purtroppo in questile vittime sono rimaste silenti e hanno subito in silenzio le discriminazioni”. E’ quanto sottolinea in una nota il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilioin riferimento al caso di Francesca e Martina, le due ...

anteprima24 : ** Ragazze lesbiche aggredite, #Borrelli: 'Emersi altri 5 casi' ** - Maurizio62 : RT @peppe844: #DdlZan_Subito_Legge #ddlZan #napoli #facciamorete @MPSkino @anubi_matt @LilianaArmato @VivianaDesio @vladiluxuria @mgabriell… - just__sara_ : RT @queernielito: ma quindi a tutte e quattro le ragazze etero che mi vengono dietro devo dire che in realtà sono lesbiche perchè vanno die… - termosiifone : RT @queernielito: ma quindi a tutte e quattro le ragazze etero che mi vengono dietro devo dire che in realtà sono lesbiche perchè vanno die… - Fusillide : RT @Misurelli77: I Sovranari da operetta che gridano: 'Il DDL Zan non serve, l'Italia non è un Paese omofobo',non conoscono il Paese reale… -