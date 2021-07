Positivo al Covid dopo una partita di Euro 2020 | muore a 51 anni dopo un lungo ricovero

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 20 luglio 2021) Aveva contratto ilmentre guardava unadi. Se n’è andato a 51. “Prima di finire in coma – spiegano fonti dall’ospedale dove era ricoverato – ha detto che avrebbe voluto essere vaccinato”. Il cugino, che lo considerava come un “fratello maggiore” – ora sta esortando tutti a farsi vaccinare quando possono. “Se lo avesse fatto, sarebbe ancora con noi oggi”, ha detto. “Non sono un vendicatore di sventura o qualcuno che ti dice cosa dovresti fare o non fare.tutto, dovremmo vivere in un mondo libero. “Ma questo è uno dei momenti più tristi ...