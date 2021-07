Paola Caruso spiazza: “Sono tornata single”, perchè è finita con Dario (Di martedì 20 luglio 2021) Paola Caruso e Dario Socci si Sono lasciati: arriva l’annuncio ufficiale Paola Caruso non ha avuto certo una vita sentimentale facile, anzi. Difatti la giovane soubrette è stata costretta a tirare su il suo primo e unico figlio totalmente da sola, e poi ha avuto anche altre storie finite non proprio bene. Qualche mese fa sembrava aver ritrovato finalmente il sorriso al fianco del pugile Dario Socci. I due Sono andati anche da Barbara D’Urso per ufficializzare la loro storia d’amore. Purtroppo però anche stavolta non c’è stato nessun lieto fine per ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 luglio 2021)Socci silasciati: arriva l’annuncio ufficialenon ha avuto certo una vita sentimentale facile, anzi. Difatti la giovane soubrette è stata costretta a tirare su il suo primo e unico figlio totalmente da sola, e poi ha avuto anche altre storie finite non proprio bene. Qualche mese fa sembrava aver ritrovato finalmente il sorriso al fianco del pugileSocci. I dueandati anche da Barbara D’Urso per ufficializzare la loro storia d’amore. Purtroppo però anche stavolta non c’è stato nessun lieto fine per ...

