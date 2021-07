Neill Blomkamp, regista di District 9 ed Elysium è al lavoro su uno sparatutto AAA multiplayer (Di martedì 20 luglio 2021) Il regista di District 9 ed Elysium, Neill Blomkamp, sta collaborando con lo sviluppatore Gunzilla Games come chief visionary officer, un ruolo che lo vedrà lavorare ad uno sparatutto multiplayer ancora non annunciato con elementi narrativi. Attraverso un'intervista a IGN, Blomkamp ha spiegato che le sue abilità da regista verranno utilizzate per guidare il gioco nei dipartimenti di design, audio e narrazione. "La differenza dal dirigere un film non è agire come una singola persona che guida il team creativo" ha dichiarato. "E' fare in ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 luglio 2021) Ildi9 ed, sta collaborando con lo sviluppatore Gunzilla Games come chief visionary officer, un ruolo che lo vedrà lavorare ad unoancora non annunciato con elementi narrativi. Attraverso un'intervista a IGN,ha spiegato che le sue abilità daverranno utilizzate per guidare il gioco nei dipartimenti di design, audio e narrazione. "La differenza dal dirigere un film non è agire come una singola persona che guida il team creativo" ha dichiarato. "E' fare in ...

