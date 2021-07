Milan, Gazidis ha un tumore alla gola: 'Sembra una forma curabile' (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo una vita nello sport, il prossimo avversario di Ivan Gazidis, il più duro, è un carcinoma alla gola. A renderlo noto è il Milan, che attraverso un comunicato ufficiale - insieme all'augurio di ... Leggi su gazzetta (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo una vita nello sport, il prossimo avversario di Ivan, il più duro, è un carcinoma. A renderlo noto è il, che attraverso un comunicato ufficiale - insieme all'augurio di ...

AntoVitiello : AC #Milan informa che all' amministratore delegato, Ivan #Gazidis, è stato diagnosticato un carcinoma alla gola. D… - FBiasin : #Milan, diagnosticato un carcinoma alla gola all'ad #Gazidis: 'Fiducioso di avere un completo recupero”. Di fronte… - _OlivierGiroud_ : Ciao tifosi milanisti sono molto fiero di avere origini italiane e non vedo l'ora di iniziare questa emozionante av… - NicoDnt : Un grosso in bocca al lupo ad Ivan #Gazidis #Milan - tamayu1981 : Forza Ivan! -