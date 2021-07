Meteo Roma: previsioni per mercoledì 21 luglio (Di martedì 20 luglio 2021) Condizioni di tempo stabile nella giornata con ampi spazi di sereno in mattinata e poi nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +19°C e +37°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 21 luglio Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su gran parte del Lazio sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio, possibili piogge nelle ore pomeridiane sui rilievi. In serata il tempo si manterrà asciutto su tutti i settori. Meteo Italia: previsioni per mercoledì 21 ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 luglio 2021) Condizioni di tempo stabile nella giornata con ampi spazi di sereno in mattinata e poi nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +19°C e +37°C.Lazio:per21Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su gran parte del Lazio sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio, possibili piogge nelle ore pomeridiane sui rilievi. In serata il tempo si manterrà asciutto su tutti i settori.Italia:per21 ...

Advertising

quartomiglio : TERMINILLO DIMENTICATO: Strada Turistica SP10 ANCORA CHIUSA in piena ESTATE [GALLERY] - infoitinterno : Meteo 19-20 luglio 202: il tempo nelle province di Roma e Frosinone - quartomiglio : Bollettino Meteo per OGGI 20 Luglio 2021 e DOMANI 21 Luglio 2021 - angheluruju11 : RT @Roma: Mattina sereno, pomeriggio e sera poco o parzialmente nuvoloso. Temperature attese: 22°/33°C. Ecco le previsioni #meteo per doman… - statodelsud : Meteo a Roma: le previsioni del 20 luglio -