Lu-ve, Intesa Sanpaolo rivede il prezzo obiettivo (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – L'Ufficio studi di Intesa Sanpaolo ha deciso di aumentare il target price su Lu-ve portandolo a 22,90 euro dai 20 euro della precedente indicazione. La raccomandazione "buy" è stata confermata. A Piazza Affari, oggi, chiusura negativa per il Gruppo attivo nei prodotti per la refrigerazione e il condizionamento con un ribasso dell'1,11%.

