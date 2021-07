Lazio, 11-0 in amichevole contro il Fiori Barp Mass. A segno anche Hysaj (Di martedì 20 luglio 2021) La seconda amichevole del precampionato della Lazio di Sarri è terminata 11 a 0 contro il Fiori Barp Mass. A segno anche il tanto criticato Hysaj, autore del momentaneo 4-0 con un bel sinistro, per l’albanese è arrivato l’abbraccio caloroso dei compagni e l’applauso convinto del pubblico presente ad Auronzo. Brilla anche Luis Alberto, altro nome chiacchierato nelle ultime settimane. Lo spagnolo ha segnato 3 reti, firme sul tabellino anche per Felipe Anderson, Caicedo (doppietta, con un rigore ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 luglio 2021) La secondadel precampionato delladi Sarri è terminata 11 a 0il. Ail tanto criticato, autore del momentaneo 4-0 con un bel sinistro, per l’albanese è arrivato l’abbraccio caloroso dei compagni e l’applauso convinto del pubblico presente ad Auronzo. BrillaLuis Alberto, altro nome chiacchierato nelle ultime settimane. Lo spagnolo ha segnato 3 reti, firme sul tabellinoper Felipe Anderson, Caicedo (doppietta, con un rigore ...

