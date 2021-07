L’alluvione in Germania si abbatte sul prime time dei Tg (Di martedì 20 luglio 2021) I Tg dal 12 al 16 luglio – La settimana iniziata con la gioia ed i festeggiamenti per la vittoria degli Azzurri agli Europei di calcio, con en plein d’aperture e ampie coperture di tutte le testate per le celebrazioni romane, si chiude con le drammatiche immagini del disastro che si è abbattuto nel cuore dell’Europa. “L’Ecatombe in Germania” (Tg3), già ribattezzata “L’alluvione del secolo”, con la conta delle vittime che si teme possa arrivare ad oltre mille, reclama giovedì le aperture dei Tg Rai e Tg5, seguiti venerdì da Studio Aperto e Tg5. Unica eccezione Tg4 che, concentrato sul versante politico e pre-elettorale, non la menziona ... Leggi su leurispes (Di martedì 20 luglio 2021) I Tg dal 12 al 16 luglio – La settimana iniziata con la gioia ed i festeggiamenti per la vittoria degli Azzurri agli Europei di calcio, con en plein d’aperture e ampie coperture di tutte le testate per le celebrazioni romane, si chiude con le drammatiche immagini del disastro che si è abbattuto nel cuore dell’Europa. “L’Ecatombe in” (Tg3), già ribattezzata “del secolo”, con la conta delle vitche si teme possa arrivare ad oltre mille, reclama giovedì le aperture dei Tg Rai e Tg5, seguiti venerdì da Studio Aperto e Tg5. Unica eccezione Tg4 che, concentrato sul versante politico e pre-elettorale, non la menziona ...

Advertising

lapoelkann_ : In queste ore una forte alluvione ha messo in ginocchio la Germania. Vorrei esprimere la vicinanza e la solidarietà… - TeresaBellanova : La mia vicinanza al popolo tedesco per la terribile alluvione che ha colpito la Germania e il centro Europa, provoc… - PaolaTavernaM5S : Quanto sta accadendo in Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo lascia senza parole. “L’alluvione del secolo” sta pr… - _hipsterico_ : Clustering illusion: vedere schemi dove non ci sono. Vedo la puntata di the Crown su Aberfan -> il giorno dopo allu… - dav_imartins : RT @climatemon: L'alluvione in Germania e i dati (questi sconosciuti). Luigi Mariani tutto da leggere ?? -