Koulibaly e Insigne: Spalletti prende posizione, messaggio a De Laurentiis: “Dipendesse da me” (Di martedì 20 luglio 2021) Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly sono i casi più complicati in questo calciomercato estivo del Napoli. In realtà ci sarebbe pure Fabian Ruiz ma l’Europeo giocato (o meglio quasi non giocato ndr) non benissimo, lo ha leggermente escluso dalle trattative di mercato. Ed allora ci si concentra sui ‘problemi’ attuali. Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti sta facendo da mediatore con De Laurentiis per i casi Koulibaly e Insigne. Due questioni diverse ma che in alcuni fattori si toccano. Entrambi hanno uno stipendio molto alto, entrambi vorrebbero restare, entrambi hanno potenziali offerte ... Leggi su napolipiu (Di martedì 20 luglio 2021) Lorenzoe Kalidousono i casi più complicati in questo calciomercato estivo del Napoli. In realtà ci sarebbe pure Fabian Ruiz ma l’Europeo giocato (o meglio quasi non giocato ndr) non benissimo, lo ha leggermente escluso dalle trattative di mercato. Ed allora ci si concentra sui ‘problemi’ attuali. Il tecnico del Napoli, Lucianosta facendo da mediatore con Deper i casi. Due questioni diverse ma che in alcuni fattori si toccano. Entrambi hanno uno stipendio molto alto, entrambi vorrebbero restare, entrambi hanno potenziali offerte ...

