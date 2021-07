Inaugurazione stadio Maradona di Napoli | svelata la data ufficiale

Advertising

Ultime notizie calcio Napoli - Dopo una lunga attesa, è stata fissata la data per l'delloDiego Armando Maradona, ex San Paolo. Il 29 luglio, infatti, sarà presentato in via ufficiale il nuovo nome della casa del Napoli alle ore 19.00. Nella medesima serata sarà ...Il 29 luglio invece ci sarà l'delloMaradona di Napoli e quella stessa sera, come scrive Corriere dello Sport, verrà scoperta anche la statua dedicata a Maradona e donata dall'...Napoli, taglio del nastro per lo Stadio Maradona il 29 luglio. Verrà piazzata anche una statua di Maradona all'interno dello Stadio ...È già da un po’ di mesi che lo stadio San Paolo è per tutti il ‘Diego Armando Maradona’: l’improvvisa scomparsa del campione argentino è avvenuta in piena pandemia e finora non c’era mai stata ...